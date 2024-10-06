Fenerbahçe'de Samet Akaydin ikilemi!

Fenerbahçe'de Samet Akaydin açmazı sürüyor... A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın Avrupa Uluslar Kupası aday kadrosuna Samet Akaydın'ı çağırması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Samet Akaydin ikilemi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 12:28
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda yer vermediği savunma oyuncusu Samet Akaydin'in milli takıma çağrılması kafaları karıştırdı.

SAMET AKAYDIN İKİLEMİ

Samet, geçen sezon başında Sarı-Lacivertli renklere bağlanmış, ikinci yarıda forma şansı bulamayınca Yunan ekibi Panatinaikos'a yarım devre için kiralık gitmişti. Bu sayede EURO 2024'te eski hocası Montella'nın Türk Milli Takımı'nda forma şansı bulmuş, Ay-Yıldızlı takımın Avrupa 8'inciliğinde pay sahibi olmuştu. Ancak Fenerbahçe'ye dönüşü yine hüsran oldu. Yeni teknik patron Jose Mourinho da Samet Akaydın'ın görmezden geldi. Ancak Montella'nın Avrupa Uluslar Kupası aday kadrosuna Samet Akaydın'ı çağırması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

KENDİNİ İSPAT ETMEK İSTİYOR

Sarı-Lacivertli savunma yaşanan sakatlıkların krize dönme aşamasında akla gelmesi beklenen tecrübeli savunmacı, yine milli takımda kendini ispat etmek ve Fenerbahçe'ye bu hava ile dönmek istiyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery