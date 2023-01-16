Fenerbahçe'de Samet Akaydin'e tam not

Hafta başında Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydın, çarşamba ilk idmanına çıktı, dün Gaziantep FK'nın hücumcularına karşı elinden geleni yaptı. Uyum süreci yaşamadan ilk maçını atlatan 28 yaşındaki stoper, gelecek adına iyi sinyaller verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Samet Akaydin'e tam not
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2023 09:02
Adana Demirspor'da gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükselen Samet Akaydın, 3.7 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe 'ye transfer oldu. Geçen haftanın başında takıma katılan yıldız oyuncu, Sarı-Lacivertli kulüpteki ilk idmanına çarşamba günü çıktı. Takıma gelmesinden kısa bir süre sonra sahaya çıkan Samet, dün akşam da Gaziantep FK mücadelesinde forma giydi.

JORGE JESUS ÇOK İSTEMİŞTİ

Atilla Szalai'nin partneri olarak formayı sırtına geçiren Samet, uyum süreci yaşamadan çıktığı ilk maçta Kırmızı-Siyahlı ekibin oyuncularına karşı elinden geleni yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, ilk sınavı olmasına rağmen futboluyla alkış aldı. Milli oyuncu, sahada kaldığı 90 dakika içerisinde gelecek adına iyi sinyaller verdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un da takımda görmeyi çok istediği deneyimli stoperin, gelecek haftalarda da Atilla Szalai ile birlikte forma giymesi bekleniyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ