Adana Demirspor'da gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükselen Samet Akaydın, 3.7 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe 'ye transfer oldu. Geçen haftanın başında takıma katılan yıldız oyuncu, Sarı-Lacivertli kulüpteki ilk idmanına çarşamba günü çıktı. Takıma gelmesinden kısa bir süre sonra sahaya çıkan Samet, dün akşam da Gaziantep FK mücadelesinde forma giydi.Atilla Szalai'nin partneri olarak formayı sırtına geçiren Samet, uyum süreci yaşamadan çıktığı ilk maçta Kırmızı-Siyahlı ekibin oyuncularına karşı elinden geleni yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, ilk sınavı olmasına rağmen futboluyla alkış aldı. Milli oyuncu, sahada kaldığı 90 dakika içerisinde gelecek adına iyi sinyaller verdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un da takımda görmeyi çok istediği deneyimli stoperin, gelecek haftalarda da Atilla Szalai ile birlikte forma giymesi bekleniyor.