Fenerbahçe'de Samet Akaydin bilmecesi

Sakatlıklar nedeniyle savunmada seçenekleri kısıtlı olan Jose Mourinho'nun Samet Akaydin'i Eyüp maçında oynatıp oynatmayacağı merak ediliyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Samet Akaydin bilmecesi
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19 Aralık 2024 11:41
Şanssız sakatlıklar nedeniyle stoper rotasyonunda Çağlar-Djiku ikilisine mahkum kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "Korumak için onu iç sahada oynatmayacağım" sözünü sarfet tiği Samet Akaydin'i Eyüp deplasmanında kadroya alıp almayacağı merak ediliyor.

Zira Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynananacak ilk yarının son maçına Çağlar Söyüncü-Alexander Djiku ikilisiyle çıkması beklenen Mourinho'nun elinde kulübede oturtabileceği savunmacı olarak sadece genç Yusuf Akçiçek ve Samet Akaydin bulunuyor.

Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yaşadığı şanssız sakatlıklarla sezonu kapatması, Samet'in de Athletic Bilbao maçında taraftarla yaşadığı gerilim sonrasında stoper rotasyonunda eli daralan Jose Mourinho'nun Samet'i Eyüpspor maçında en azından kulübede oturtup oturtmayacağı merakla bekleniyor.

"HATAYI SAMET YAPMADI, BİZ YAPTIK"

Mourinho 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao maçı sonrası milli stoper için "Samet bizden birisi ama ben taraftarların yaptığını eleştirmem çünkü onlar bu kulübün kendisidir. Hatayı da Samet yapmadı, biz yaptık" diye konuştu.   

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