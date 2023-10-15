Araya hem Trendyol Süper Lig'de, hem da UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline namağlup lider giren Fenerbahçe'de, oyuncuların milli maçlarda ortaya koyduğu performans ayrı bir moral oldu.
Özellikle Djiku-Becao ikilisinin iyi bir performans gösterdiği stoper hattında Samet Akaydin, Hırvatistan karşısındaki futboluyla iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Perşembe günkü mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen Akaydın, 64 kez topla buluşurken, 43 pas denemesinde %93 isabet sağladı. Sarı-lacivertli futbolcu 5 top kapma girişiminin 3'ünde başarılı olurken, 12 kez girdiği ikili mücadeleden de 8 kez galip çıktı. Ayrıca altı top uzaklaştıran Akaydın 2 de pas arası yaptı.
Öğrencisinin maçtaki performansından memnun kalan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, Samet'in lig ve Avrupa'daki yoğun tempoda iyi bir alternatif olacağını düşündüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'de iyi futbol ortaya koyan tek isim Samet Akaydin değildi. Kartal'ın, ideal ilk 11'inde değişilmez isimler haline gelen İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in de Hırvatistan maçındaki performansıyla bir kez daha hocalarının dikkatlerini çekmeyi başardığı ortaya çıktı.
Özellikle Djiku-Becao ikilisinin iyi bir performans gösterdiği stoper hattında Samet Akaydin, Hırvatistan karşısındaki futboluyla iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Perşembe günkü mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen Akaydın, 64 kez topla buluşurken, 43 pas denemesinde %93 isabet sağladı. Sarı-lacivertli futbolcu 5 top kapma girişiminin 3'ünde başarılı olurken, 12 kez girdiği ikili mücadeleden de 8 kez galip çıktı. Ayrıca altı top uzaklaştıran Akaydın 2 de pas arası yaptı.
Öğrencisinin maçtaki performansından memnun kalan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, Samet'in lig ve Avrupa'daki yoğun tempoda iyi bir alternatif olacağını düşündüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'de iyi futbol ortaya koyan tek isim Samet Akaydin değildi. Kartal'ın, ideal ilk 11'inde değişilmez isimler haline gelen İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in de Hırvatistan maçındaki performansıyla bir kez daha hocalarının dikkatlerini çekmeyi başardığı ortaya çıktı.