Fenerbahçe'de Samatta sakatlandı

Golcü transferi için girişimler yapan Fenerbahçe, elindeki bir forvetten gelen haberle sarsıldı.Fenerbahçe'nin golcüsü, hazırlık maçının 27. dakikasında sakatlandı.Gençlerbirliği ile oynadıkları karşılaşmada bir hava topu mücadelesinde yerde kalan Tanzanyalı golcü, yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi ve Serdar Dursun oyuna dahil oldu.Belini tutan 28 yaşındaki futbolcunun son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.