Fenerbahçe'de Samatta sakatlandı

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçında Mbwana Samatta sakatlanarak kenara geldi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Samatta sakatlandı
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26 Temmuz 2021 18:11
Golcü transferi için girişimler yapan Fenerbahçe, elindeki bir forvetten gelen haberle sarsıldı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Mbwana Samatta, hazırlık maçının 27. dakikasında sakatlandı.

Gençlerbirliği ile oynadıkları karşılaşmada bir hava topu mücadelesinde yerde kalan Tanzanyalı golcü, yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi ve Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

Belini tutan 28 yaşındaki futbolcunun son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.




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