Fenerbahçe'de Samatta ile özel görüşme

Fenerbahçe'de bugün 11'de başlaması beklenen Samatta ile Vitor Pereira ile özel olarak görüştü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Samatta ile özel görüşme
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22 Ağustos 2021 13:22
Mbwana Ally Samatta
Mbwana Ally Samatta
Fenerbahçe
Serdar Dursun'un yokluğu, Valencia'nın da sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle Samatta'nın bugün ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.

Teknik direktör Vitor Pereira, tecrübeli oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirirken, kendisine olan güvenini yineledi.

Mbwana Samatta da, "Üstüme düşeni yapacağım. Gol atıp takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi. Al-sat dengesi nedeniyle UEFA listesine adı bildirilmeyen Samatta, Helsinki maçında kadroda yer almamıştı. 

 


 


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