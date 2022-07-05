Fenerbahçe yönetimi, UEFA'nın finansal fair play kısıtlamalarını gevşetmesi ve gelirlerin artmasıyla kadroyu koruma konusunda elini hayli güçlendirdi.Kim Min-Jae için gelen teklifleri reddeden sarı-lacivertliler, Avrupa'nın gündemine gelen Serdar Dursun, Zajc, Crespo, Pelkas, Szalai gibi oyuncularına da bu sezon şampiyonluğun önemini anlatarak takımda kalmaya ikna etti.Fenerbahçe satış konusunda cimri davranacak. Sarı-lacivertliler Lemos, Caulker ve Meyer dışında hiçbir oyuncusunu gözden çıkarmış değil.Teknik direktör Jesus'un talebi doğrultusunda Samatta'yı dahi kadroda tutan yönetim, Jesus oyuncuyla ilgili olumsuz karar verene kadar adım atmayacak. Tisserand, Novak, Valencia gibi isimler için de beklenecek.