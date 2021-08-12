Fenerbahçe'de Samatta hüsranı

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği ve elden çıkarmak istediği Samatta'ya Belçika Ligi ekiplerinden Standart Liege teklif yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Samatta hüsranı
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12 Ağustos 2021 10:43
Mbwana Ally Samatta
Mbwana Ally Samatta
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin bonservisine 6 milyon Euro ödediği Samatta ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı...

Sarı-Lacivertliler'in kadroda düşünmediği ve elden çıkarmak istediği yıldız oyuncuya Belçika Ligi ekiplerinden Standart Liege teklifte bulundu.

S.Liege, golcü oyuncuyu Fenerbahçe'den kiralamak için harekete geçti. Bunun için bir kiralama bedeli ödemek istemediğini belirtti. Ayrıca maşanının sadece yarısını ödeyebileceğini iletti. Fenerbahçe bu teklif karşısında büyük hüsran yaşadı. Sarı-Lacivertliler, oyuncuyu elden çıkartarak ekonomik anlamda rahatlamak istiyor. Standart Liege'den gelen teklif anında geri çevrildi.


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