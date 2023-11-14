Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Salih Özcan'ın kadroya dahil edilmesi şimdilik kolay görünmüyor..
SarıLacivertliler'in orta saha için ön plana çıkan adayı Salih Özcan'dı. Özellikle yabancı kontenjanı nedeniyle Milli yıldız, ideal çözüm olarak görünüyor. Ancak Dortmund'un, takımda yaşanan sakatlıkların da etkisiyle 25 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bırakmaya hiç sıcak bakmadığı öğrenildi.
İŞLER DEĞİŞEBİLİR
Bu nedenle Salih Özcan'ın ocakta kadroya katılması çok zor görünüyor. Ancak Alman devi, ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapması halinde işler değişebilir. O zaman Dortmund'un Salih'in ayrılığı konusunu gündeme alabileceği kaydedildi.
SALİH ÖZCAN KİMDİR?
Dortmund'un Köln'den 5 milyon euroya transfer ettiği Salih Özcan'ın Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Milli oyuncu, Dortmund ile 47 maça çıkarken 2 asist yapma başarısı gösterdi.
SarıLacivertliler'in orta saha için ön plana çıkan adayı Salih Özcan'dı. Özellikle yabancı kontenjanı nedeniyle Milli yıldız, ideal çözüm olarak görünüyor. Ancak Dortmund'un, takımda yaşanan sakatlıkların da etkisiyle 25 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bırakmaya hiç sıcak bakmadığı öğrenildi.
İŞLER DEĞİŞEBİLİR
Bu nedenle Salih Özcan'ın ocakta kadroya katılması çok zor görünüyor. Ancak Alman devi, ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapması halinde işler değişebilir. O zaman Dortmund'un Salih'in ayrılığı konusunu gündeme alabileceği kaydedildi.
SALİH ÖZCAN KİMDİR?
Dortmund'un Köln'den 5 milyon euroya transfer ettiği Salih Özcan'ın Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Milli oyuncu, Dortmund ile 47 maça çıkarken 2 asist yapma başarısı gösterdi.