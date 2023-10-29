29 Ekim

Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Fred

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan alındı.

Abone Ol
Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Fred
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 19:12
Son güncelleme 29 Ekim 2023 19:41
Fenerbahçe'de Fred, Pendikspor maçının 8. dakikasında sakatlık yaşadı ve kulübeye değişiklik isteğinde bulundu. 9. dakikada Fred'in yerine Miha Zajc oyuna girdi.

Topsuz alanda koşu atarken sekmeye başlayan Fred, sol kasığını tuttu ve kenara değişiklik isteğinde bulundu.

Sağlık ekiplerinin oyuna girmesiyle kenara gelen Fred, yerini Miha Zajc'a bıraktı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery