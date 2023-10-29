Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Fred

Fenerbahçe'de Fred, Pendikspor maçının 8. dakikasında sakatlık yaşadı ve kulübeye değişiklik isteğinde bulundu. 9. dakikada Fred'in yerine Miha Zajc oyuna girdi.
Topsuz alanda koşu atarken sekmeye başlayan Fred, sol kasığını tuttu ve kenara değişiklik isteğinde bulundu.
Sağlık ekiplerinin oyuna girmesiyle kenara gelen Fred, yerini Miha Zajc'a bıraktı.
Topsuz alanda koşu atarken sekmeye başlayan Fred, sol kasığını tuttu ve kenara değişiklik isteğinde bulundu.
Sağlık ekiplerinin oyuna girmesiyle kenara gelen Fred, yerini Miha Zajc'a bıraktı.