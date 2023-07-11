Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Joshua King, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de en çok sakatlık yaşayan isimlerden biriydi. Norveçli oyuncu bu nedenle 20'den fazla maç kaçırdı.
Tecrübeli hücumcu için yeni sezon da şanssız başladı.
EN AZ İKİ HAFTA
Rusya'da devam eden kampta, kasığında ağrı hisseden King idmanlara devam edemedi. 31 yaşındaki oyuncu bunun üzerine dün St.Petersburg'dan İstanbul'a döndü.
Tedavisine burada devam edilecek olan Norveçli oyuncunun sahalara dönmesinin 2 haftayı bulabileceği kaydedildi.
Tecrübeli hücumcu için yeni sezon da şanssız başladı.
EN AZ İKİ HAFTA
Rusya'da devam eden kampta, kasığında ağrı hisseden King idmanlara devam edemedi. 31 yaşındaki oyuncu bunun üzerine dün St.Petersburg'dan İstanbul'a döndü.
Tedavisine burada devam edilecek olan Norveçli oyuncunun sahalara dönmesinin 2 haftayı bulabileceği kaydedildi.