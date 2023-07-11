Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Gelecek sezon çalışmaları için Rusya'da bulunan Fenerbahçe'de sakatlanan Joshua King, İstanbul'a döndü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku
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11 Temmuz 2023 13:06
Joshua King, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de en çok sakatlık yaşayan isimlerden biriydi. Norveçli oyuncu bu nedenle 20'den fazla maç kaçırdı.

Tecrübeli hücumcu için yeni sezon da şanssız başladı.

EN AZ İKİ HAFTA

Rusya'da devam eden kampta, kasığında ağrı hisseden King idmanlara devam edemedi. 31 yaşındaki oyuncu bunun üzerine dün St.Petersburg'dan İstanbul'a döndü.

Tedavisine burada devam edilecek olan Norveçli oyuncunun sahalara dönmesinin 2 haftayı bulabileceği kaydedildi.

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