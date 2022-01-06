Fenerbahçe'de sakatlık önlemi! Ağrısı olan idmana çıkmıyor

Fenerbahçe'de ağrıları bulunan birçok oyuncu risk almamak için antrenmanlara katılmadı.



Yapılan testlerde ağrıları olan Mert Hakan, Kim, Mesut, Ferdi, Novak ve Serdar Aziz bireysel çalışmalarla daha düşük tempoda çalışıyor. Bu şekilde, ikinci yarı öncesi olası bir sakatlığın önüne geçiliyor.



Sakatlıkları devam eden Gustavo, Berisha ve Altay'ın ise tedavileri devam ediyor.



Önce test, sonra antrenman



Artan koronavirüs vakaları, Fenerbahçe'yi de çok dikkatli olmaya itti.



Sarı-lacivertliler, tatil dönüşü yapılan testlerin yanı sıra, iki günde bir ayrıca teste giriyor. Bunların sonucuna göre futbolcular antrenmana çıkıyor.



