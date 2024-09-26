Fenerbahçe'de sakatlık: Maç kadrosundan çıkartıldı

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise maçının kadrosundan çıkartıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sakatlık: Maç kadrosundan çıkartıldı
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26 Eylül 2024 19:03
Son güncelleme 26 Eylül 2024 19:05
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise maçının kadrosundan çıkartıldı.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can yerine Ömer Bircan Camcı maç kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ın yerine, Ömer Bircan Camcı maç kadromuza dahil edilmiştir."

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