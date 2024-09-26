Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise maçının kadrosundan çıkartıldı.
Sarı-lacivertli takımda İrfan Can yerine Ömer Bircan Camcı maç kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ın yerine, Ömer Bircan Camcı maç kadromuza dahil edilmiştir."
Sarı-lacivertli takımda İrfan Can yerine Ömer Bircan Camcı maç kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ın yerine, Ömer Bircan Camcı maç kadromuza dahil edilmiştir."