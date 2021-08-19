Fenerbahçe'de sakatlık kabusu büyüyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nnde HJK Helsinki ile oynadığı mücadelede sakatlık kabusuna 2 oyuncu dahil oldu.



55. dakikada İrfan Can Kahveci, 67. dakikada ise Filip Novak sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi ve kenara geldi.



Sezonun henüz başında sakatlıklar nedeniyle sorun yaşamaya başlayan sarı-lacivertlilerde böylece sakat oyuncuların sayısı 6'ya yükseldi.



FENERBAHÇE'DE SAKATLANAN İSİMLER



Serdar Dursun

Enner Valencia

Dimitris Pelkas

Mert Hakan Yandaş

İrfan Can Kahveci

Filip Novak



