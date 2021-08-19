Fenerbahçe'de sakatlık kabusu büyüyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nnde HJK Helsinki ile oynadığı mücadelede sakatlık kabusuna 2 oyuncu dahil oldu.
55. dakikada İrfan Can Kahveci, 67. dakikada ise Filip Novak sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi ve kenara geldi.
Sezonun henüz başında sakatlıklar nedeniyle sorun yaşamaya başlayan sarı-lacivertlilerde böylece sakat oyuncuların sayısı 6'ya yükseldi.
FENERBAHÇE'DE SAKATLANAN İSİMLER
Serdar Dursun
Enner Valencia
Dimitris Pelkas
Mert Hakan Yandaş
İrfan Can Kahveci
Filip Novak
55. dakikada İrfan Can Kahveci, 67. dakikada ise Filip Novak sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi ve kenara geldi.
Sezonun henüz başında sakatlıklar nedeniyle sorun yaşamaya başlayan sarı-lacivertlilerde böylece sakat oyuncuların sayısı 6'ya yükseldi.
FENERBAHÇE'DE SAKATLANAN İSİMLER
Serdar Dursun
Enner Valencia
Dimitris Pelkas
Mert Hakan Yandaş
İrfan Can Kahveci
Filip Novak