Fenerbahçe'de sakatlık kabusu büyüyor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın da sakatlanmasıyla birlikte sakat oyuncuların sayısı 6'ya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sakatlık kabusu büyüyor
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19 Ağustos 2021 23:21
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nnde HJK Helsinki ile oynadığı mücadelede sakatlık kabusuna 2 oyuncu dahil oldu.

55. dakikada İrfan Can Kahveci, 67. dakikada ise Filip Novak sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi ve kenara geldi.

Sezonun henüz başında sakatlıklar nedeniyle sorun yaşamaya başlayan sarı-lacivertlilerde böylece sakat oyuncuların sayısı 6'ya yükseldi.

FENERBAHÇE'DE SAKATLANAN İSİMLER

Serdar Dursun
Enner Valencia
Dimitris Pelkas
Mert Hakan Yandaş
İrfan Can Kahveci
Filip Novak


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