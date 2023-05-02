Fenerbahçe'de sakatlık: İsmail Yüksek

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Sivasspor maçında sakatlandı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
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