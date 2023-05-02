Fenerbahçe'de sakatlık: İsmail Yüksek

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in sakatlandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sakatlık: İsmail Yüksek
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02 Mayıs 2023 14:02
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Sivasspor maçında sakatlandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

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