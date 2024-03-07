Fenerbahçe'de sakatlık: Devam edemedi!

UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlık yaşadı ve kendini yere bıraktı. Dusan Tadic bu anda kenara değişiklik işareti yaptı.
Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'deki bu değişikliğin ardından karşılaşmaya sol bekte başlayan Jayden Oosterwolde stoper bölgesine geçti.
Çağlar Söyüncü'nün sakatlık geçirdiği an
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlık yaşadı ve kendini yere bıraktı. Dusan Tadic bu anda kenara değişiklik işareti yaptı.
Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'deki bu değişikliğin ardından karşılaşmaya sol bekte başlayan Jayden Oosterwolde stoper bölgesine geçti.
Çağlar Söyüncü'nün sakatlık geçirdiği an
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