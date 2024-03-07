Fenerbahçe'de sakatlık: Devam edemedi!

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise karşılaşmasında sakatlandı ve maça devam edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de sakatlık: Devam edemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2024 23:35
Son güncelleme 07 Mart 2024 23:45
UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlık yaşadı ve kendini yere bıraktı. Dusan Tadic bu anda kenara değişiklik işareti yaptı.

Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'deki bu değişikliğin ardından karşılaşmaya sol bekte başlayan Jayden Oosterwolde stoper bölgesine geçti.

Çağlar Söyüncü'nün sakatlık geçirdiği an


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery