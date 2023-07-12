Fenerbahçe'de sakatlık, devam edemedi!

Fenerbahçe'de Willian Arao, Kızılyıldız ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sakatlık, devam edemedi!
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12 Temmuz 2023 20:01
Rusya'daki ikinci maçında Kızılyıldız ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Willian Arao, 20. dakikada sakatlandı. Brezilyalı futbolcu, sakatlık sonrası oyundan çıktı ve yerine İsmail Yüksek'e bıraktı.

Willian Arao'nun durumu yapılacak testlerin ardından belli olacak.

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