Fenerbahçe'de sakatlık, devam edemedi!

Rusya'daki ikinci maçında Kızılyıldız ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Willian Arao, 20. dakikada sakatlandı. Brezilyalı futbolcu, sakatlık sonrası oyundan çıktı ve yerine İsmail Yüksek'e bıraktı.
Willian Arao'nun durumu yapılacak testlerin ardından belli olacak.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Willian Arao, 20. dakikada sakatlandı. Brezilyalı futbolcu, sakatlık sonrası oyundan çıktı ve yerine İsmail Yüksek'e bıraktı.
Willian Arao'nun durumu yapılacak testlerin ardından belli olacak.