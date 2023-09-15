Fenerbahçe'de sakatlık: Bartuğ Elmaz

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de genç futbolcu Bartuğ Elmaz, U21 Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de sakatlık: Bartuğ Elmaz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2023 16:27
Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunu etkileyecek bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bartuğ Elmaz, U21 Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.



YAKLAŞIK 10 GÜN YOK

Haberde; Bartuğ'un yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

Yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery