Fenerbahçe'de sakatlık: Bartuğ Elmaz

Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürenorta saha rotasyonunu etkileyecek bir gelişme yaşandı.A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin genç futbolcusuU21 Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.Haberde; Bartuğ'un yaşadığı sakatlık sebebiyleve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.Yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.