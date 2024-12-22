Fenerbahçe'de sakatlara yoğun tedavi!

Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki araya moralsiz girdi. Ancak sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Oğuz Aydın ve Dominik Livakovic için ara ilaç olacak.
Fenerbahçe'de sağlık heyeti, Başakşehir maçında sakatlanan Oğuz ve Livakovic'e arada yoğun tedavi uygulayacak.
Oğuz Aydın ve Dominik Livakovic'in aradan sonra oynanacak Hatayspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de sağlık heyeti, Başakşehir maçında sakatlanan Oğuz ve Livakovic'e arada yoğun tedavi uygulayacak.
Oğuz Aydın ve Dominik Livakovic'in aradan sonra oynanacak Hatayspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.