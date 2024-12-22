Fenerbahçe'de sakatlara yoğun tedavi!

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Oğuz Aydın ve Dominik Livakovic'e arada yoğun tedavi uygulanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sakatlara yoğun tedavi!
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22 Aralık 2024 12:16
Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki araya moralsiz girdi. Ancak sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Oğuz Aydın ve Dominik Livakovic için ara ilaç olacak.

Fenerbahçe'de sağlık heyeti, Başakşehir maçında sakatlanan Oğuz ve Livakovic'e arada yoğun tedavi uygulayacak.

Oğuz Aydın ve Dominik Livakovic'in aradan sonra oynanacak Hatayspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.

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