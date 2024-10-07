Fenerbahçe'de sakatlara yakın takip!

Fenerbahçe, sakatlık anlamında sezona yine sıkıntılı başladı. Özellikle son dönemde peş peşe gelen kötü haberler moralleri bozdu. Ancak bu sıkıntılı dönemde önce Süper Lig'de haftanın BAY geçilmesi, ardından da milli araya girilmesi Fenerbahçe'nin imdadına yetişti.
Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, sakatlık anlamında en şanssız isim oldu. Hem ayak bileğinden hem de baldır kasından sıkıntı yaşayan Nijeryalı sağ bek, ligde son 5 karşılaşmada da forma giyemedi. Çağlar Söyüncü'nün Antalya maçı sonrası sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edilmiş ve Twente mücadelesinde forma giyememişti. İsmail Yüksek'in ise sol omuz bağlarında kısmi hasar oluştuğu belirlenmişti.
MOURINHO BİLGİ ALIYOR
Samuel sakatlığına rağmen Nijerya Milli Takımı'na davet edildi. Ancak burada yapılacak kontrolden sonra Türkiye'ye dönme ihtimali bulunuyor. Sağlık ekibi, diğer 2 futbolcuyu ise yoğun bir tedavi programına alındı. Arkadaşları tatil yaparken; Çağlar ve İsmail; Samandıra ve sponsor hastanenin yolunu tuttu. Sağlık ekibi, 3 yıldızın 20 Ekim'de Samsunpor ile deplasmanda oynanacak maçta sahada olmasını sağlamak istiyor. Jose Mourinho da öğrencilerinin tedavi süreci hakkında sık sık bilgi alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, sakatlık anlamında en şanssız isim oldu. Hem ayak bileğinden hem de baldır kasından sıkıntı yaşayan Nijeryalı sağ bek, ligde son 5 karşılaşmada da forma giyemedi. Çağlar Söyüncü'nün Antalya maçı sonrası sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edilmiş ve Twente mücadelesinde forma giyememişti. İsmail Yüksek'in ise sol omuz bağlarında kısmi hasar oluştuğu belirlenmişti.
MOURINHO BİLGİ ALIYOR
Samuel sakatlığına rağmen Nijerya Milli Takımı'na davet edildi. Ancak burada yapılacak kontrolden sonra Türkiye'ye dönme ihtimali bulunuyor. Sağlık ekibi, diğer 2 futbolcuyu ise yoğun bir tedavi programına alındı. Arkadaşları tatil yaparken; Çağlar ve İsmail; Samandıra ve sponsor hastanenin yolunu tuttu. Sağlık ekibi, 3 yıldızın 20 Ekim'de Samsunpor ile deplasmanda oynanacak maçta sahada olmasını sağlamak istiyor. Jose Mourinho da öğrencilerinin tedavi süreci hakkında sık sık bilgi alıyor.