Fenerbahçe'de sakatlar kervanına Bonucci'de katıldı

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'den kötü haber geldi.
36 yaşındaki İtalyan stoper, Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı Başakşehir karşılaşmasında kadroya alınmadı.
Leonardo Bonucci'nin yaşadığı ağrılar sebebiyle kadroya alınmadığı da söylendi.
Gana'nın, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Alexander Djiku ise kadrodad yer aldı.
36 yaşındaki İtalyan stoper, Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı Başakşehir karşılaşmasında kadroya alınmadı.
Leonardo Bonucci'nin yaşadığı ağrılar sebebiyle kadroya alınmadığı da söylendi.
Gana'nın, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Alexander Djiku ise kadrodad yer aldı.