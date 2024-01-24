Fenerbahçe'de sakatlar kervanına Bonucci'de katıldı

Leonardo Bonucci Fenerbahçe'nin, Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda sakatlık nedeniyle yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sakatlar kervanına Bonucci'de katıldı
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24 Ocak 2024 19:13
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'den kötü haber geldi.

36 yaşındaki İtalyan stoper, Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı Başakşehir karşılaşmasında kadroya alınmadı.

Leonardo Bonucci'nin yaşadığı ağrılar sebebiyle kadroya alınmadığı da söylendi.

Gana'nın, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Alexander Djiku ise kadrodad yer aldı.

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