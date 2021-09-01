Fenerbahçe'de sakatlar için geri sayım

Fenerbahçe'de İrfan Can ve Novak'ın bu hafta, Pelkas'ın da önümüzdeki hafta takımla çalışmaları bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de sakatlar için geri sayım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2021 13:48
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Süper Lig'in başlaması ile birlikte sakatlık kabusu yaşayan Fenerbahçe'de sevindirici haberler geliyor. Öncelikle Altay maçında sakatlık yaşayan Min Jae Kim ile Ferdi Kadıoğlu'nun önemli bir sıkıntılarının olmadığı bildirildi.

İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ın bu hafta yapılacak antermanlarda takımla birlikte çalışacakları belirtilirken. Pelkas'ın da önümüzdeki hafta takıma katılması söz konusu.

Ancak Pelkas'ın idman eksiği olacağı için Sivas maçında forma giymesi beklenmiyor. Omuzunda kırık olan Serdar Dursun'un ise tedavisinin en az 3 hafta daha süreceği öğrenildi.

En formda zamınında sakatlanan Pelkas, Pereira'nın 11'deki vazgeçilmezlerinden biriydi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.