Fenerbahçe'de sakatlar için geri sayım

Süper Lig'in başlaması ile birlikte sakatlık kabusu yaşayan Fenerbahçe'de sevindirici haberler geliyor. Öncelikle Altay maçında sakatlık yaşayan Min Jae Kim ile Ferdi Kadıoğlu'nun önemli bir sıkıntılarının olmadığı bildirildi.



İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ın bu hafta yapılacak antermanlarda takımla birlikte çalışacakları belirtilirken. Pelkas'ın da önümüzdeki hafta takıma katılması söz konusu.



Ancak Pelkas'ın idman eksiği olacağı için Sivas maçında forma giymesi beklenmiyor. Omuzunda kırık olan Serdar Dursun'un ise tedavisinin en az 3 hafta daha süreceği öğrenildi.



En formda zamınında sakatlanan Pelkas, Pereira'nın 11'deki vazgeçilmezlerinden biriydi.



