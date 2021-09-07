Fenerbahçe'de sakatlar geri dönüyor

Vitor Pereira ve takımı bugün yeniden çalışmalara devam edecek. Milli takım arası sonrasında Serdar Dursun hariç tüm isimlerin takıma yeniden katılması bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sakatlar geri dönüyor
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07 Eylül 2021 08:37
Sarı-lacivertliler, milli takım arasını da fırsat bilerek pazartesi gününü izinli geçirdi.

Vitor Pereira ve takımı bugün yeniden çalışmalara devam edecek.

Ligin 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de sakatlardan da iyi haberler geliyor. Milli takım arası sonrasında Serdar Dursun hariç tüm isimlerin takıma yeniden katılması bekleniyor. 

 

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