Fenerbahçe'de sakat oyuncularda son durum

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Maribor ile karşı karşıya gelecekken Süper Lig'in de başlamasına kısa bir süre kala sakat oyuncuların durumları merak konusu.
İŞTE SAKATLARDA SON DURUM
Kanarya'da sakatların artması sonrası sağlık ekibi adeta seferberlik ilan etti. Zimbru ile oynanan ilk maçta sadece 10 dakika sahada kalan Emre Mor'un yanı sıra Djiku, Miguel Crespo, Samet Akaydın ve Mert Hakan Yandaş bir süre takımdan ayrı kaldı.
Bu isimlerden Crespo ve Samet, takımla çalışmalara başladı. Emre Mor'un en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı, Mert Hakan ile Djiku'nun da ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK mücadelesine yetişecekleri belirtildi.
İŞTE SAKATLARDA SON DURUM
Kanarya'da sakatların artması sonrası sağlık ekibi adeta seferberlik ilan etti. Zimbru ile oynanan ilk maçta sadece 10 dakika sahada kalan Emre Mor'un yanı sıra Djiku, Miguel Crespo, Samet Akaydın ve Mert Hakan Yandaş bir süre takımdan ayrı kaldı.
Bu isimlerden Crespo ve Samet, takımla çalışmalara başladı. Emre Mor'un en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı, Mert Hakan ile Djiku'nun da ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK mücadelesine yetişecekleri belirtildi.