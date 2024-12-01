Fenerbahçe'de sahne yerlilerin

Fenerbahçe'de yoğun fikstürde yerli yıldızlara daha fazla forma şansı gelmeye başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sahne yerlilerin
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01 Aralık 2024 13:03
Fenerbahçe'de yoğun fikstürde yerli yıldızlara daha fazla forma şansı gelmeye başladı.

Ligde son oynanan 6-2'lik Kayserispor galibiyetinde Oğuz Aydın 2 gol, 1 asistle maça damga vurmuştu. Yine son dönemde Mert Hakan Yandaş ile Samet Akaydin'e de ilk 11'de daha fazla forma şansı gelmeye başladı.

Mert Müldür de teknik ekibin sıkça şans verdiği isimlerden oldu. Sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci de daha fazla süre alacak. Jose Mourinho'nun Cenk Tosun ve Levent Mercan ikilisini de rotasyona dahil etmesi bekleniyor.


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