Fenerbahçe'de sahne Krunic'in

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sakatlanan Fred'in yokluğunda Rade Krunic, bugün Başakşehir karşısında kendini gösterme fırsatı bulacak. İsmail Kartal, yeni transferini 8 numarada oynatacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sahne Krunic'in
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24 Ocak 2024 08:24
Son güncelleme 24 Ocak 2024 10:30
Samsunspor ile berabere kalarak yara alan Fenerbahçe, bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak. 3 puanı alarak moral bulmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekipte Rade Krunic de sahneye çıkacak.

Sakatlığı nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fred'in yokluğunda gözler Boşnak yıldıza çevrildi...

Teknik direktör İsmail Kartal, 30 yaşındaki oyuncusunu 8 numarada oynatmayı düşünüyor...

ÖZEL BİR TOPLANTI YAPILDI

Bugün zorlu mücadelede 11'de başlayacak olan tecrübeli orta saha ile özel bir toplantı da yapıldı.

TAM BİR GÖREV ADAMI

Krunic, kariyerindeki 330 resmi maçta 117 kez 8 numara, 90 defa 10 numara, 42 kez 6 numarada forma giydi. Tam bir görev adamı olan başarılı futbolcunun sahadaki partneri ise İsmail Yüksek olacak.

HOCASININ GÜVENİNİN KARŞILIĞINI VERMEK İSTİYOR

Kartal'ın ısrarları üstüne transfer edilen Krunic, sahada en iyisini yaparak hocasının güveninin karşılığını vermeyi istiyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko




 


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