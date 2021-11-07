Fenerbahçe'de sahne Berisha'nın!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kadıköy'de Kayserispor'u konuk edecek. Kanarya'da gözler Mergim Berisha'da olacak. Son olarak oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçında Antwerp'e karşı forvet hattın başarılı bir performans sergileyen Berisha, Fenerbahçe'nin gol silahı olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sahne Berisha'nın!
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07 Kasım 2021 13:11
Mergim Berisha
Mergim Berisha
Fenerbahçe
Enner Valencia'nın yokluğunda F.Bahçe'nin ileri ucunda bu akşam da Mergim Berisha yer alacak. Antwerp maçında bir gol atıp, bir de asist yapan Alman futbolcu, Kayseri filelerini de havalandırmaya çalışacak. Serdar Dursun'u ise Pereira'nın yedek güç olarak kulübede tutması bekleniyor. Orta sahada oyuna Jose Sosa yön verirken, Mert Hakan yine iki yönlü oynayacak. Top F.Bahçe'de iken ileri 3'lüye destek sağlayacak.

Hücum hattında pas köprüsünü İrfan Can Kahveci kuracak. 7 maç aradan sonra Belçika'da ilk 11'de şans bulan ve performansıyla tam not alan yıldız oyuncu, bu akşam da paslarıyla Mergim Berisha'ya pozisyon hazırlayacak. Uzaktan şutlarla gol de arayacak olan Kahveci ile birlikte Rossi de kanatta aynı rolü üstlenecek.  

 

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