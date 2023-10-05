Fenerbahçe'de sahne Batshuayi'nin

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertli temsilcimiz, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedeflerken İsmail Kartal'ın asıl hedefi de belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sahne Batshuayi'nin
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05 Ekim 2023 08:13
Son güncelleme 05 Ekim 2023 08:37
Süper Lig'de 7 haftada 7 galibiyet alarak müthiş bir form grafiğine ulaşan Fenerbahçe'de hedef, bu başarılı gidişatı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de göstermek. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, Spartak Trnava karşısındaki hedefini belirledi.

Avrupa golcüsü Batshuayi

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada toplam 60 dakika şans bulabilen Michy Batshuayi, Avrupa'da ise 6 maça çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal, şampiyonluğa kitlenen sezonda Dzeko'yu daha çok Süper Lig'de kullanırken, Batshuayi'yi ise Avrupa arenasında değerlendiriyor.

Kartal'ın bugün de Belçikalı forvetle başlama ihtimali yüksek. Konferans Ligi Elemeleri dahil çıktığı 6 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandıran Batshuayi, 1 de asist yaptı. Ligde golü bulunmayan Batshuayi, Konferans Ligi'nde ise elemeler dahil 6 maçta 3 kez fileleri sarstı. 



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