Fenerbahçe'de sağ beke Lazaro planı!

Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de yönetim, defansa takviye yapmak için yüzünü bir kez daha İtalya'ya çevirdi. Sarılacivertliler, geçen sezon Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta kiralık olarak forma giyen bonservisi İtalyan temsilcisi İnter'de bulunan Valentino Lazaro'yu kiralamak için harekete geçti.



Hem defansın sağında hem de solunda görev yapabilen 25 yaşındaki Avusturyalı 25 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisinin 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Valentino Lazaro'ya B.Mönchengladbach'ın da bir kez daha talip olduğu ifade edildi.



22 KARŞILAŞMADA GÖREV YAPTI



Geçen sezon B.Mönchengladbach'ta 22 maçta forma giyen Valentino Lazaro, GAK, Salzburg, H.Berlin ve Newcastle'de de oynadı. Lazaro'nun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.



