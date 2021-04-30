Fenerbahçe'de sağ bek problemi!

Nazım Sangare'nin sakatlığı sebebiyle Alanya'da sahaya Gökhan Gönül çıktı. Gökhan da kırmızı kart görünce, Erzurum maçı öncesi sağ bekte adam kalmadı.

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Fenerbahçe'de sağ bek problemi!
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30 Nisan 2021 09:56
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Zorlu Alanyaspor mücadelesinde Fenerbahçe'de 43. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılan Gökhan Gönül, önümüzdeki pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Erzurumspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.

Sakatlığını yeni atlatmasının ardından ilk 11'de sahne alan Gökhan, Nazım Sangare'nin sakatlığı nedeniyle Alanya karşısında direkt sahaya sürülmüştü. Nazım'ın yaşadığı sıkıntının üzerine bir de Gökhan'ın yokluğu, Erzurum sınavı öncesi sağ bekte krize neden oldu.

Ozan Tufan sağ beke

Gökhan'ın atılması sonrasında onun yerine geçen Ozan Tufan'ın, büyük ihtimalle Dadaşlar'a karşı yine bu pozisyonda oynaması bekleniyor.

Ya İrfan ya Gustavo

Ozan'ın yerini değiştirmesiyle birlikte orta alanda onun boşluğunu dolduracak isimler olarak ise cezası sona erecek olan İrfan Can Kahveci ile Luiz Gustavo isimleri ön plana çıkıyor.



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