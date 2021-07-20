Fenerbahçe'de sadece Harun ve Frey ayrıldı

Fenerbahçe'nin kadrosunda fazla isim olmasına karşın sadece Harun ve Frey satıldı.



Pek çok oyuncu yüksek maaşları bırakıp gelen teklifleri kabul etmiyor. Kulübe de ciddi bir teklif gelmiş değil.



Yönetim baş ağrısı yaratacak bu durum için yoğun mesai ağrıyor. Teknik direktör Pereira'nın istediği transferler şu ana kadar yapılamadı. TFF, 28 futbolcuya A Takım listesinde lisans veriyor ve liglerin başlamasına 1 aydan az süre kaldı. Portekizli çalıştırıcı kalabalık listede bakalım kimlerin isimlerinin üzerini çizecek.



FORVETLERDEN MEMNUN DEĞİL



Portekizli teknik adam, eldeki forvetlerin ilk kamp etabındaki performansından memnun kalmadı, bu bölgeye mutlaka takviye yapılması yönünde rapor verdi. Orta saha için Paulinho ve Marcos Antonio arasında seçim yapılması bekleniyor. Kanat forvet için ise Yarmolenko ve Arnautoviç için girişimler sürecek. Sarı-Lacivertliler, orta saha için ilk olarak Paulinho'yu gündemine almıştı. Bonservisi elinde olan Sambacı, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı için ülkesinden Greimo'nun yaptığı teklifi geri çevirdi. Ancak yönetim, Shakhtar'lı Marcos Antonio'yu da listeye dahil edince, Paulinho transferi beklemeye alındı. Yönetim, yaşının henüz 21 olması nedeniyle Antonio'yu öncelikli hedef olarak belirledi. Shakhtar ile pazarlıkların uzaması halinde Fenerbahçe, ön anlaşma sağladığı Paulinho'yu İstanbul'a davet ederek imzayı attırmayı planlıyor. Sarı-Lacivertlilerin takviye yapmak istediği bölgelerden biri de kanat forvet. Bu pozisyon için öne çıkan isimler Yarmolenko ve Arnautoviç.



CORNELİUS'UN REFERANSI KJAER



Yeni sezona yapacağı nokta atış transferleriyle en büyük favori takım olarak girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Andreas Cornelius transferi önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Vitor Pereira'nın pivot santrfor talebinin ardından temasa geçilen ve Parma'dan ayrılacak olan Danimarkalı santrfor, Sarı-Lacivertli kulüp ile alakalı tüm bilgileri tanıdık bir isimden aldı. O kişi Simon Kjaer. Danimarkalı golcünün Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştığı, müjdeli haberin an meselesi olduğu konuşuluyor.



