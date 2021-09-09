Fenerbahçe'de sadece 3 ismin yeri garannti

Fenerbahçe'de kadro da oldukça genişledi. Her mevkide en az 2 alternatife sahip olan sarı-lacivertlilerde yeni 11'in nasıl olacağı merak ediliyor.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de sadece 3 ismin yeri garannti
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09 Eylül 2021 11:41
Transfer dönemi dün resmen sona erdi. Önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de kadro da oldukça genişledi. Her mevkide en az 2 alternatife sahip olan sarı-lacivertlilerde yeni 11'in nasıl olacağı merak ediliyor.

Hali hazırda sadece kaleci Altay Bayındır ile savunmada Min-jae Kim ve Attila Szalai'nin yerlerine garanti gözüyle bakılıyor. Luic Gustavo ile Enner Valencia da formaya yakın dursa da 8 mevki için büyük bir rekabet yaşanacak...

Üçüncü stoper için Tisserand, Serdar Aziz ve Novak; sağ kanat için Nazım, Osayi; sol kanat için Burak, Ferdi Kadıoğlu; ön libero için Luiz Gustavo, Crespo; 8 numara için Zajc, Sosa, Meyer; forvet arkasındaki ikili için İrfan Can, Muhammed, Pelkas, Mesut, Mert Hakan, Diego Rossi; santrforda ise Berisha, Enner Valencia, Serdar Dursun forma savaşı verecekler.


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