Fenerbahçe'de sabrın sonu selamet; Oğuz Aydın

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sevinci yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında önceki gün Kayserispor'u 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden sarı-lacivertli takımda 24 yaşındaki futbolcu ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu gösterirken, eline geçen fırsatı da çok iyi değerlendirdi.
Yaz döneminde Alanyaspor'dan 6 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Aydın, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gözüne o dönemde bir türlü giremedi. Ligde sadece iki maçta toplamda 23 dakika şans bulan sarı-lacivertli futbolcunun devre arasında ayrılacağı bile konuşulmaya başlandı.
Her şeye rağmen Oğuz Aydın, hem şans bulamamasını dert etmedi, hem de eleştirilere kulağını kapattı. Çok çalışıp görev alacağı günü bekleyen 24 yaşındaki orta saha için şans Kayserispor deplasmanında geldi. Portekizli çalıştırıcı, milli arada Zenit ile oynanan hazırlık maçında performansıyla olumlu sinyaller veren öğrencisini, Maximin'in yokluğunda sol kanatta görevlendirdi. Oğuz Aydın 6-2 biten mücadelede hem iki gol attı, hem de bir gol pası verdi. Bu performansıyla Mourinho'nun iyice gözüne giren sarı-lacivertli futbolcunun ilerleyen dönemde daha fazla şans bulacağı öğrenildi.
Yaz döneminde Alanyaspor'dan 6 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Aydın, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gözüne o dönemde bir türlü giremedi. Ligde sadece iki maçta toplamda 23 dakika şans bulan sarı-lacivertli futbolcunun devre arasında ayrılacağı bile konuşulmaya başlandı.
Her şeye rağmen Oğuz Aydın, hem şans bulamamasını dert etmedi, hem de eleştirilere kulağını kapattı. Çok çalışıp görev alacağı günü bekleyen 24 yaşındaki orta saha için şans Kayserispor deplasmanında geldi. Portekizli çalıştırıcı, milli arada Zenit ile oynanan hazırlık maçında performansıyla olumlu sinyaller veren öğrencisini, Maximin'in yokluğunda sol kanatta görevlendirdi. Oğuz Aydın 6-2 biten mücadelede hem iki gol attı, hem de bir gol pası verdi. Bu performansıyla Mourinho'nun iyice gözüne giren sarı-lacivertli futbolcunun ilerleyen dönemde daha fazla şans bulacağı öğrenildi.