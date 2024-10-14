Fenerbahçe'de Ryan Kent'in ayrılık şartı

Fenerbahçe'de antrenmanlarına sorunsuz devam eden Ryan Kent'in ayrılık için şartı belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ryan Kent'in ayrılık şartı
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14 Ekim 2024 12:33
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda çok fazla düşünmediği Ryan Kent'nin ayrılık kararı belli oldu.

Sarı-Lacivertliler'de adeta istenmeyen adam ilan edilen İngiliz futbolcu, buna rağmen gelen tüm teklifleri geri çevirip yaz döneminde de takımda kalmıştı. Jose Mourinho, sezonun ilk maçı olan Şampiyonlar Ligi 2. tur ön elemesindeki Lugano mücadelesinde öğrencisini 11'de oynattı, rövanşta ise kulübede oturttu. Ancak Kent, daha sonra hiçbir karşılaşmada kadroya alınmadı.

27 yaşındaki futbolcu idmanları kaçırmıyor, herhangi bir sorun çıkarmıyor.

Ryan Kent, ayrılmak için 2027'de bitecek sözleşmesindeki tüm maaşlarını istiyor.

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