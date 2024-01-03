Fenerbahçe'de Ryan Kent'in ayrılığı kolay değil!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ryan Kent ile yollarını ayırmak istese de, bu kolay olmayacak. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Ryan Kent'in ayrılığı kolay değil!
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03 Ocak 2024 07:53
Fenerbahçe Yönetimi bir yandan altı numara ve stoper için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yabancı kontenjanında yer açmak için oyuncu satacak.

Sarı-lacivertli takımda, ayrılık denilince ilk akla gelen isim ise Ryan Kent. Sezon başında büyük umutlarla alınan Kent, İrfan Can Kahveci'nin müthiş performansı, Cengiz Ünder'in de forma girmesiyle kulübeye mahkum kaldı. İstenilen seviyeye bir türlü çıkamayan sarı-lacivertli futbolcu, gidecekler listesinde ilk sırada yer alıyor.

YOLLARI AYIRMAK KOLAY DEĞİL

Yönetim, Ryan Kent ile yollarını ayırmak istese de, bu kolay olmayacak. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile dört yıllık sözleşmeye imza atarken, sarı-lacivertlilerden iyi de bir maaş alıyor. Ayrıca Kent, gelen teklifleri değerlendirirken, Championship'e gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Her şeye rağmen idareciler, İngiliz futbolcuyu göndermenin yollarını arıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kent, bu sezon ligde ve Avrupa'da toplamda 15 maçta şans bulurken, bir gol attı, bir de asist yaptı. 

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