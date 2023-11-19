Fenerbahçe'de Ryan Kent için son karar!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde transfer ettiği Ryan Kent, şu ana kadar bekleneni veremedi. Sarı-Lacivertli ekip, İngiliz oyuncu için son kararını vermeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ryan Kent için son karar!
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19 Kasım 2023 10:13
Devre arası transfer döneminde takıma yeni katılacak isimler nedeniyle yabancı kontenjanının da rahatlatılması hedefleniyor. Buna göre sezon başında büyük umutlarla takıma katılan fakat beklentilerin altında kalan Ryan Kent'in kiralık olarak gönderilmesi gündemde.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz sol kanat için gelen teklifler değerlendirilecek.



BU SEZON NE YAPTI?

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

 
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