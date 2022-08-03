Fenerbahçe'de rota yeniden Sörloth

yıldız santrfor arayışları yeniden başladı. Süper Lig'i iyi bilen ve bitiricilik seviyesi yüksek olan bir isim arayan Sarı-lacivertliler, daha önce beklemeye aldıklarıtransferini yeniden gündeme aldı.Chelsea'den ayrılmak isteyen eski oyuncusuiçin devreye girmesi üzerine Fenerbahçe Sörloth için yeniden nabız yoklamaya başladı. Alman kulübü, Werner'i alırsa bu kez Sörloth'un ayrılmasına izin verecek.Leipzig'in Werner transferini yakından takip eden Fenerbahçe, bu transferi bir fırsat olarak görüyor.Başkanda Sörloth transferi içinolduğu ve şartların zorlanacağı ifade edildi.Alexander Sörloth, 2019-20 sezonunda formasını giydiği Trabzonspor'da Süper Lig'in gol kralı olmuş, üç kulvarda tam 33 gol kaydetmeyi başarmıştı. 2020-21 sezonunda 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Sörloth, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Sociedad'da geçirmişti.