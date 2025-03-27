Fenerbahçe'de rota yeniden Joao Felix!

Sezon sonunda Chelsea'ye dönecek olan Joao Felix'in menajerleri, uygun şartların oluşması halinde Fenerbahçe'ye transferinin mümkün olabileceğini iletti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de rota yeniden Joao Felix!
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27 Mart 2025 09:47

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da Jose Mourinho önderliğinde gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. 

Sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla yeni isimler önerilirken, öne çıkan yıldızlardan biri Joao Felix oldu.

ROTA YENİDEN JOAO FELIX

Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Portekizli futbolcu, Chelsea'nin Atletico Madrid'e 52 milyon Euro teklif etmesiyle İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Ancak Londra ekibindeki ikinci dönemi de beklentileri karşılamadı.

Ocak ayında Milan'a kiralanan Felix, burada da istediği çıkışı yapamayınca sezon sonunda Chelsea'ye dönecek. Yıldız oyuncunun menajerleri, Fenerbahçe'ye uygun şartların oluşması halinde transferin gerçekleşebileceği mesajını iletti.



 
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