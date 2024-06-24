Fenerbahçe'de rota transfer!

Fenerbahçe, transfer konusunda daha somutlar atmaya hazırlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de rota transfer!
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24 Haziran 2024 08:31
Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün (pazartesi) Topuk Yaylası'nda kampa girecek. Yönetim ise Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transferde daha somut adımlar atacak.

Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı, Teknik Direktör Jose Mourinho ve Sportif Direktör Mario Branco önceki gün oynanan Türkiye-Portekiz maçını stattan izlerken, özellikle Branco'nun zaman zaman notlar aldığı öğrenildi.

Başkan Ali Koç'un en büyük seçim kozu olan 'Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunu kuracağız' sözlerini gerçekleştirmek için önce Mario Branco, ardından da yöneticiler ellerinden geleni yapacak.

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