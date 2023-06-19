Fenerbahçe'de rota Orsolini'den Politano'ya kaydı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Matteo Politano ile olan görüşmelerini sıklaştırdı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de rota Orsolini'den Politano'ya kaydı
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19 Haziran 2023 10:36
Kanat takviyesi için rotasını İtalya'ya çeviren Fenerbahçe, Riccardo Orsolini transferinde geri adım attı.

Sarı- lacivertliler, Bologna bonservis için 10 milyon Euro'dan aşağı düşmeyince görüşmeleri askıya aldı. Kanarya'nın, Fiorentina'nın da istediği Orsolini için 8.5 milyon Euro önerdiği belirtildi. Orsolini'de sorun çıkınca Napoli'den Matteo Politano gündeme girdi.

Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki İtalyan oyuncu için şampiyon mavi-beyazlılara kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.



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