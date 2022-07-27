Kadrosuna mutlaka bir sol bek daha katmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine ilk olarak Giuseppe Pezzella gelmişti. Ancak Pezzella için kulübü Parma ile şu ana kadar ortak noktada buluşulamadı. Bu yüzden Sarı-Lacivertliler rotayı, Jorge Jesus'un yakından tanıdığı Brezilya futbolundan Felipe Jonatan'a çevirdi.Alınan bilgiye göre Santos'ta oynayan 24 yaşındaki sol bekin, bu pozisyon için 1 numaralı hedef haline geldiği öğrenildi.Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Felipe Jonatan'ın Santos ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, sol bekin yanı sıra, sol kanat ve orta sahada da forma giyebiliyor.