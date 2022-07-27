Kadrosuna mutlaka bir sol bek daha katmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine ilk olarak Giuseppe Pezzella gelmişti. Ancak Pezzella için kulübü Parma ile şu ana kadar ortak noktada buluşulamadı. Bu yüzden Sarı-Lacivertliler rotayı, Jorge Jesus'un yakından tanıdığı Brezilya futbolundan Felipe Jonatan'a çevirdi.
Alınan bilgiye göre Santos'ta oynayan 24 yaşındaki sol bekin, bu pozisyon için 1 numaralı hedef haline geldiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Felipe Jonatan'ın Santos ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, sol bekin yanı sıra, sol kanat ve orta sahada da forma giyebiliyor.
Alınan bilgiye göre Santos'ta oynayan 24 yaşındaki sol bekin, bu pozisyon için 1 numaralı hedef haline geldiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Felipe Jonatan'ın Santos ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, sol bekin yanı sıra, sol kanat ve orta sahada da forma giyebiliyor.