Fenerbahçe'de Rossi'nin 3. golü

Fenerbahçe'de Diego Rossi, ligdeki 3. golünü Başakşehir maçında kaydetti.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan haftalarda daha çok arkadaşlarına attığı gol paslarıyla dikkati çekmişti.
Ligde daha önce Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşayan Rossi, Medipol Başakşehir karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan haftalarda daha çok arkadaşlarına attığı gol paslarıyla dikkati çekmişti.
Ligde daha önce Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşayan Rossi, Medipol Başakşehir karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.
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