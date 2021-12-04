Fenerbahçe'de Rizespor öncesi 5 eksik!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Süper Lig'de sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 24 puanla 4. sırada girdi.



Ligde çıktığı maçların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 10'unu kaybeden Çaykur Rizespor ise 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.



Fenerbahçe'de 5 eksik



Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Son oynanan Göztepe maçında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Miha Zajc da mücadelede görev yapamayacak.



Göztepe müsabakasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Filip Novak ile aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci de sahada olamayacak.



Son 6 maçın birini kazandı



Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.



Bu süreçte Galatasaray'a üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı.



Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.





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