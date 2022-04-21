Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.



Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.



Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, yarın Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.



Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0 kazanmıştı.



- Fenerbahçe'de 2 eksik



Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle yarın sahada olamayacak.



Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.



- 6 futbolcu kart ceza sınırında



Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.





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