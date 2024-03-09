UEFA Konferans Ligi son 16 turunda St. Gilloise deplasmanından 3-0'lık zaferle dönen Fenerbahçe, İsmail Kartal'la istatistikleri parçalamaya devam ediyor.
Çeyrek finali büyük ölçüde garantileyen sarı-lacivertliler, rakibinin 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Belçika Ligi'nde lider olan St. Gilloise'ye ayrıca 30 Kasım'dan bu yana gol fırsatı vermeyen ilk takım oldu.
İLK TÜRK TAKIMI
Avrupa'da 13'te 11 yapan, rakip filelere 37 gol gönderen Fenerbahçe, yüzde 84,6 ile tek sezonda en fazla galibiyet oranı yakalayan Türk takımı olarak tarih yazdı.
JORGE JESUS'U UNUTTURDU
Sezonun ilk maçına 26 Temmuz'da Zimbru karşısında çıkan Kartal'ın öğrencileri, 44 maça birçok rekor sığdırdı.
EN YÜKSEK GALİBİYET YÜZDESİ
Tüm kupalarda 36 maç kazanan sarı-lacivertliler, en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu sezonu yaşıyor.
FENERBAHÇE'DE REKORA SON 2 MAÇ
Geçen sezon Jorge Jesus'la 56 maçta 38 galibiyet alarak tarihe geçen Kanarya'nın galibiyet rekoru kırmasına ise 2 karşılaşma kaldı.
126 GOLÜ GEÇEBİLİR
Bu sezon 117 kez rakip ağları sarsan Fenerbahçe, yine geçen yılın 126 gollük rekoruna göz dikti. Fenerbahçe, Avrupa'da tur atlarsa en az 14 maça daha çıkacak Kanarya'nın tarihin en başarılı sezonunu yaşaması sürpriz olmayacak.
Çeyrek finali büyük ölçüde garantileyen sarı-lacivertliler, rakibinin 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Belçika Ligi'nde lider olan St. Gilloise'ye ayrıca 30 Kasım'dan bu yana gol fırsatı vermeyen ilk takım oldu.
İLK TÜRK TAKIMI
Avrupa'da 13'te 11 yapan, rakip filelere 37 gol gönderen Fenerbahçe, yüzde 84,6 ile tek sezonda en fazla galibiyet oranı yakalayan Türk takımı olarak tarih yazdı.
JORGE JESUS'U UNUTTURDU
Sezonun ilk maçına 26 Temmuz'da Zimbru karşısında çıkan Kartal'ın öğrencileri, 44 maça birçok rekor sığdırdı.
EN YÜKSEK GALİBİYET YÜZDESİ
Tüm kupalarda 36 maç kazanan sarı-lacivertliler, en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu sezonu yaşıyor.
FENERBAHÇE'DE REKORA SON 2 MAÇ
Geçen sezon Jorge Jesus'la 56 maçta 38 galibiyet alarak tarihe geçen Kanarya'nın galibiyet rekoru kırmasına ise 2 karşılaşma kaldı.
126 GOLÜ GEÇEBİLİR
Bu sezon 117 kez rakip ağları sarsan Fenerbahçe, yine geçen yılın 126 gollük rekoruna göz dikti. Fenerbahçe, Avrupa'da tur atlarsa en az 14 maça daha çıkacak Kanarya'nın tarihin en başarılı sezonunu yaşaması sürpriz olmayacak.
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