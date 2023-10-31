Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Fred'in Pendikspor maçında sakatlanması sonrası forma yarışı kızıştı...
Fred'in Pendikspor maçındaki sakatlığı moralleri bozdu. Sol kasığından sorun yaşayan Sambacı'nın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz netleşmedi. Ancak onun yokluğunda, Miha Zajc ile Miguel Crespo arasındaki rekabet tavan yapacak.
ZAJC&CRESPO KIRAN KIRANA
Zajc, Ludogorets karşısında attığı 2 golle kendini göstermişti. Crespo ise son haftalarda formunu yükseltmeye başladı. Bu ikili arasındaki forma savaşı, İsmail Kartal'ın elini güçlendirecek. Zajc, şimdilik bir adım önde görünüyor.
Fred'in Pendikspor maçındaki sakatlığı moralleri bozdu. Sol kasığından sorun yaşayan Sambacı'nın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz netleşmedi. Ancak onun yokluğunda, Miha Zajc ile Miguel Crespo arasındaki rekabet tavan yapacak.
ZAJC&CRESPO KIRAN KIRANA
Zajc, Ludogorets karşısında attığı 2 golle kendini göstermişti. Crespo ise son haftalarda formunu yükseltmeye başladı. Bu ikili arasındaki forma savaşı, İsmail Kartal'ın elini güçlendirecek. Zajc, şimdilik bir adım önde görünüyor.