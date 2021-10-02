Fenerbahçe'de reçete bulundu: Son vuruş

Olimpiakos maçı sonrası kameraların karşısına geçen Dimitrios Pelkas ve Vitor Pereira benzer tespitlerle yenilgiyi özetledi. Oyun disiplininden kopan takımın en büyük problemi son vuruş beceriksizliği. Sarı lacivertlilerin organize hücumları, son pas ve son vuruş eksikliği sebebiyle gol olmadan eriyor. Olimpiakos karşısında 16 şutta 3 isabette kalan Fenerbahçe'de 20 ortadan da sadece 5'i hedefe ulaştı.



Ligde de durum farklı değil. Geride kalan 7 karşılaşmada 92 şutun ancak 36'sı kaleyi buldu. Toplam 135 ortadan ancak 35'i isabetliydi. Avrupa Ligi'ndeki gol beklenti oranları ve atılan goller durumu daha net gözler önüne serdi.



TESPİT VAR VAKİT YOK



Fenerbahçe, 5,25'lik beklentiye 1 golle cevap verebildi. Olimpiakos 3,27'de 5 gol bulurken, Antwerp 2,62'yi, Frankfurt 2,29'u birer golle geçti. Tek olumlu durum ise Vitor Pereira'nın sıkıntının farkında olması.



Yoğun maç trafiğinden bu konuya özel idmanlarda olarak eğilme fırsatı bulamayan Portekizli "Tek eksiğimiz son vuruş. Maalesef dar vakitte ancak yenileme ve dinlenme idmanları yapabiliyoruz" derken milli maç arasında bu durumu aşmak için çaba harcayacaklarını ifade etti. Özellikle Rossi ve Berisha'ın bu alandaki eksikleri dikkat çekerken Avrupa kadrosunda yer almayan Serdar Dursun'un ligde derde derman olması bekleniyor.



