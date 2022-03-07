Fenerbahçe'de rakamların lideri: Osayi Samuel

Fenerbahçe'de Osayi Samuel, maçın büyük bölümünde 10 kişi oynayan takımını, Süper lig lideri Trabzonspor karşısında sırtlamayı başardı ve birçok önemli istatistikte sahanın en iyisi olarak dikkat çekti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de rakamların lideri: Osayi Samuel
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07 Mart 2022 11:28
Fenerbahçe'de, Trabzonspor ile oynanan maçta öne çıkan isimlerden biri de Bright Osayi Samuel oldu. Girdiği 8 ikili mücadelenin tamamını kazanan İngiliz futbolcu, yüzde 95,6 pas isabetiyle oynadı, 3 çalım attı, 3 top kaptı, 2 pas arası yaptı ve 70 kez topla buluştu.

AHMETCAN DA YILDIZLAŞTI

Kanarya önünde bir topu çizgiden çıkaran Ahmetcan da bordo mavililer adına öne çıkarken, 3 de top kaptı. Bununla beraber Siopis yüzde 95 pas isabeti oranı yakaladı. Peres girdiği 12 ikili mücadelenin 8'inden üstünlükle ayrıldı.

Peres ayrıca, savunmadaki performansının yanı sıra hücum hattında da çok etkili oldu. Bordo mavili futbolcu, tam 3 çalım denesini olumlu sonuçlandırdı. Karadeniz ekibinde Stefano Denswil'in 88 pas denemesinin 83'ünün de tam isabet olması ayrıca dikkat çekti.

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