Fenerbahçe'de Rade Krunic'in şanssızlığı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken Boşnak yıldız Rade Krunic, son anlarında yakaladığı gol pozisyonuu değerlendirememesinin üzüntüsünü yaşadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Rade Krunic'in şanssızlığı!
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22 Ocak 2024 11:39
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken Boşnak yıldız Rade Krunic, mücadelenin son anlarında Sarı-Lacivertli ekibe 3 puanı kazandıracak pozisyonu yakaladı. Ancak, yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı ve Kadıköy'de harika bir başlangıç yapma fırsatını da değerlendirememiş oldu.

Boşnak futbolcunun Samsun maçında 11'de başlaması bekleniyordu ancak İsmail Kartal tercihini İsmail Yüksek'ten yana kullandı.

Krunic, 87'de sakatlanan Fred'in yerine oyuna dahil oldu.

Tecrübeli oyuncu kısa süre sahada kalsa da bir şut pası verdi. Krunic, uzatmaların son saniyelerinde ceza sahası içerisinde sol ayakla şutunu çekti, top az farkla direğin yanından dışarı gitti. Ligde ilk maçında galibiyet golüne yaklaşan yıldız futbolcu, büyük üzüntü yaşadı. 

 
 

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