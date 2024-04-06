Fenerbahçe'de Rade Krunic'e büyük etki!

Geldiği günden itibaren ortaya koyduğu performansla eleştirilen Rade Krunic bunlara en güzel cevabı yine sahada verdi.Tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor maçında Fred ve İsmail Yüksek'in yokluğunda ilk 11'de şans bulurken, bunu iyi değerlendirdi, hem taraftarın sevgisini, hem de İsmail Kartal'ın güvenini tekrar kazandı.Krunic'in bu çıkışında Edin Dzeko, Dusan Tadic, Dominik Livakovic ve Miha Zajc gibi isimlerin çok etkili olduğu ortaya çıktı.Bu dört ismin, Krunic ile yaptığı görüşmelerde ona Süper Lig'in, Serie A'ya benzemediği, çok farklı dinamiklerinin olduğunu ve bunlara uyum sağlaması gerektiğini anlattığı öğrenildi.Tecrübeli futbolcu da bu önerileri iyi değerlendirip yoğun tempoda yaşanan forma yarışında 'ben de varım' mesajını hocasına iletti.